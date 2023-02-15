ЦБ расширит список случаев страхования киберрисков

Центробанк считает, что существующее страхование физлиц от киберрисков не покрывает все случаи мошенничества, с которыми сталкиваются клиенты банков. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на зампреда ЦБ Филиппа Габуния.

«Те продукты, которые я видел сегодня... у них покрытие иногда уже, чем то, что по закону кредитная организация и так должна возместить физическому лицу», – сообщил Филипп Габуния.

Также он отметил, что Банк России собирается расширить перечень страховых случаев. Но в список не войдут все методы социальной инженерии, которыми пользуются мошенники.

Ранее мы писали, что в 2022 году на 4,29% увеличилось число банковских операций без согласия клиентов. Чаще всего злоумышленники прибегают к социальной инженерии, цель которой – получить доступ к счетам человека с его же разрешения. Доля таких операций оставила 50,4%.