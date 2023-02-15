Банки

⚡ Альфа-банк, Тинькофф банк и Росбанк могут отключить от SWIFT по решению Еврокомиссии

ЕС готовит десятый пакет санкций в отношении четырех банков. Среди них есть предложение отключить организации от системы обмена сообщениями SWIFT.

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Еврокомиссия предложила отключить от системы SWIFT еще четыре российских банка в рамках десятого пакета санкций: среди них Альфа-банк, Тинькофф банк и Росбанк. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на Reuters.

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Ранее мы сообщали, что ЕС вводит новые санкции в отношении четырех банков. Также ЕС обяжет банки отчитываться об активах Центробанка и ужесточит отчетность о замороженных активах.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что РФ также ждут торговые ограничения на сумму 11 млрд евро.

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