Тестировку заказных программ учитывают для налоговых льгот IT-компаний

Очередное разъяснение по составу профильных доходов IT-компаний дал Минфин в письме от 19.01.2023 № 03-03-06/1/3643.

Компания оказывает услуги по установке, тестированию и сопровождению заказных программ для ЭВМ.

Установка, тестирование и сопровождение идут в состав профильных доходов на основании абзаца 9 пункта 1.15 статье 284 НК РФ и абзаца 9 пункта 5 статьи 422 НК РФ. Программа при этом может быть не только собственной, но и заказной.

Что такое заказная программа, описано в абзаце 8 вышеназванных пунктов и статей НК РФ.

Это программы, которые компания разрабатывала, адаптировала или модифицировала.

Если эти программы потом тестировать, то доход пойдет в числитель формулы расчета доли 70%. Если фирма тестирует программы, которые не считаются заказными по норме НК, то этот доход не учитывают как профильный.

Полный перечень профильных доходов (по абзацам из НК РФ) смотрите в этом материале.