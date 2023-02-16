Банки

У банкинга в Telegram нет технологических рисков

ЦБ не увидел рисков в предоставлении банковских услуг через мессенджер. Однако банки должны продумать, как защитить своих клиентов от кибермошенников.

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Центробанк сообщил, что у банковских услуг в мессенджере Telegram нет технологических рисков. Об этом пишут «РИА Новости».

При этом председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина напомнила, что мошенники часто ведут свою деятельность через мессенджеры, поэтому банки должны предусмотреть механизмы защиты своих клиентов.

«Что касается предоставления услуг через Telegram-каналы банками – наши специалисты анализировали, каких-то дополнительных технологических рисков от использования Telegram-каналов нет, именно технологических рисков», – сообщила Эльвира Набиуллина.

Ранее мы писали, что Минцифры призвало банки отказаться от услуг в мессенджерах. Кибермошенники чаще всего выбирают это средство коммуникации для похищения денежных средств.

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