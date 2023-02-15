Банки попросили отказаться от услуг в мессенджерах

Директор департамента обеспечения кибербезопасности Минцфиры Владимир Бенгин заявил, что нельзя приучать пользователей получать банковские услуги в мессенджерах. Об этом пишет Frank Media.

«Чего делать точно не надо, я прямо призываю к этому: пожалуйста, не надо предоставлять услуги через мессенджеры! У меня прям призыв к банкам огромный!», – отметил Владимир Бенгин.

65-80% случаев мошенничества происходят в мессенджере WhatsApp.

Злоумышленники устанавливают в профиле логотип банка, представляются сотрудниками организации и узнают личные данные пользователей. У многих известный бренд финансовых организаций не вызывает подозрений.

Тренд на предоставление банковских услуг в социальных сетях и мессенджерах набирает популярность. Например, Альфа-банк может отправлять клиентам уведомления через VK Мессенджер.

Ранее мы писали, что ВТБ объявил о запуске цифрового банка в мессенджере Telegram.

С 1 марта 2023 года вступает в силу закон, который запретит банкам, брокерам, управляющим, НПФ, депозитариям и страховщикам передавать информацию клиентам в иностранных мессенджерах.