Бухгалтеры все чаще учатся в онлайн-школах и уходят в аутсорс. Расскажите, как вам школа BIZNESINALOGI?

На «Клерке» у BIZNESINALOGI есть свой крутой блог. Вот несколько последних публикаций:

Онлайн-школа Евгении Мемрук помогает разобраться в бухгалтерии и самим бухгалтерам, и предпринимателям, и руководителям. Мы решили узнать, как и чему учатся студенты школы и все ли им нравится. Вот какие отзывы есть на «Клерке» сейчас:

«После прослушанной записи вебинара была очень довольна: первое что выдан Чек лист по патенту просмотрела, все грамотно расписано даже вебинар не нужен. Второе заинтересовала лектор Евгения Мемрук как ведет, как отвечает на вопросы и не пожалела времени просмотрела все. Замечательно, доходчиво, а самое главное простым языком об учете! Скорость мышления супер, термоядерная реакция общения, трансляция экспертности высший пилотаж!»

И вот:

«Женя и ее команда закрывают для меня как минимум 3 потребности: знания, навыки продаж, вдохновление!»

Как вам школа BIZNESINALOGI? Расскажите в нашем «Рейтинге компаний», а мы передадим команде школы.