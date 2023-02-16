Обучение для бухгалтеров

Бухгалтеры все чаще учатся в онлайн-школах и уходят в аутсорс. Расскажите, как вам школа BIZNESINALOGI?

Собираем ваши отзывы про онлайн-школу Евгении Мемрук. Если вы в ней учились, делитесь опытом, выпускники :)

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Бухгалтеры все чаще учатся в онлайн-школах и уходят в аутсорс. Расскажите, как вам школа BIZNESINALOGI?
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

На «Клерке» у BIZNESINALOGI есть свой крутой блог. Вот несколько последних публикаций:

Онлайн-школа Евгении Мемрук помогает разобраться в бухгалтерии и самим бухгалтерам, и предпринимателям, и руководителям. Мы решили узнать, как и чему учатся студенты школы и все ли им нравится. Вот какие отзывы есть на «Клерке» сейчас:

«После прослушанной записи вебинара была очень довольна: первое что выдан Чек лист по патенту просмотрела, все грамотно расписано даже вебинар не нужен. Второе заинтересовала лектор Евгения Мемрук как ведет, как отвечает на вопросы и не пожалела времени просмотрела все. Замечательно, доходчиво, а самое главное простым языком об учете! Скорость мышления супер, термоядерная реакция общения, трансляция экспертности высший пилотаж!»

И вот:

«Женя и ее команда закрывают для меня как минимум 3 потребности: знания, навыки продаж, вдохновление!»

Как вам школа BIZNESINALOGI? Расскажите в нашем «Рейтинге компаний», а мы передадим команде школы.

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