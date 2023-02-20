У заемщиков, которым трудно подтвердить доход официальными документами, появится шанс на кредит

Регулятор готов разрешить банкам использовать свои модели при расчете дохода клиента для оценки долговой нагрузки, пишет «Коммерсант».

Существующая общая методика имеет изъян: доход заемщика включается только официально подтвержденный, однако у банков есть дополнительные возможности оценки платежеспособности.

Вскоре банкиры смогут подать заявку в ЦБ, чтобы доказать корректность своих моделей.

Уже в этом году банки смогут начать переход на собственную модель оценки дохода клиента для расчета показателя долговой нагрузки, следует из опубликованного 17 февраля проекта указания ЦБ.

Первые заявки регулятору банки (и пока только крупные) смогут отправить с июня.