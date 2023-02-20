РНКБ одобрил кредит более 4 млрд рублей на строительство туристического комплекса в Крыму

РНКБ предоставил финансирование в размере 4,1 млрд рублей на строительство туристическо-рекреационного комплекса в Коктебеле. Об этом сообщается на сайте банка.

Согласно проекту «SkySoul Resort», за 60 месяцев в Коктебеле будет построен туристический комплекс с объектами торгово-бытового назначения. Общая площадь – 14,7 га.

На кредитные средства будут созданы торговые центры и галереи, рестораны, кафе, SPA, бассейны, спортзалы, мультиигровой парк и даже автовокзал.

«Мы готовы обеспечивать финансирование строительных проектов, в том числе гостиничной инфраструктуры, с учетом всех требований законодательства, и рассчитываем, что предоставленные средства будут способствовать активному развитию туристической сферы Крыма», – сообщил Сергей Билецкий, вице-президент-директор департамента корпоративного бизнеса РНКБ.

РНКБ уже предоставил застройщику 2,1 млрд рублей на создание курортного комплекса в Евпатории. На 30 га планируют разместить жилые дома, коммерческую недвижимость, детский сад, ТРЦ, а также апарт-отели.