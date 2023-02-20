IT-компании

IT-компании из Санкт-Петербурга применяют ставку 1% при УСН «доходы»

У аккредитованных IT-компаний по нормам НК РФ ставка налога на прибыль составляет 0%. Но для УСН общей льготы нет. Однако регионы могут устанавливать пониженную ставку.

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Такая, например, действует в Санкт-Петербурге.

Для IT-компаний на УСН с объектом «доходы» действует ставка 1%. Но есть ряд условий.

Их обсуждают посетители нашего форума.

При этом с 2023 года условия изменились. Поправки внесены Законом Санкт-Петербурга от 30.01.2023 № 29-6. В частности, убрали требование по численности и снизили долю по доходам.

В 2022 году условия были такие:

  • аккредитация;
  • доля профильных доходов 90%;
  • численность от 7 человек;
  • размер зарплаты сотрудников не ниже МЗП по Санкт-Петербургу.

В 2023 году условия такие:

  • аккредитация;
  • доля профильных доходов 70%;
  • размер зарплаты сотрудников не ниже МЗП по Санкт-Петербургу.

То есть, сейчас для льготы по УСН в Санкт-Петербурге условия почти такие же, как для пониженных взносов.

Новые условия распространяются на правоотношения с 1 января 2023 года.

Таким образом, пониженную ставку по УСН за 2022 год надо применять с учетом условия о численности, а с 2023 года численность уже не важна.

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