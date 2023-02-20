IT-компании

Доходы от ПО для заявок на открытие счета не учитывают для льгот IT-компаний

Для пониженных страховых взносов и нулевой ставки налога на прибыль аккредитованная IT-компания должна иметь 70% профильных доходов. Туда не входят программы для банковских услуг.

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Разъяснение дает Минфин в письме от 14.02.2023 № 03-03-06/1/12385.

Перечень профильных доходов IT-компаний для подсчета доли 70% приведен в п. 1.15 ст. 284 и п. 5 ст.427 НК РФ. Он исчерпывающий.

Кстати, мы собрали все льготные доходы в одну таблицу. Смотрите перечень здесь.

В списке есть услуги от программ для размещения предложений в интернете. Но есть исключение – если программу используют для получения банковских, финансовых услуг.

Минфин пояснил, что к таким исключаемым относятся все банковские услуги, в том числе:

  • предоставление клиенту возможности оставить заявку на открытие счета или получение кредита;
  • проведение оценки возможных рисков для банка при выдаче кредита или открытии счета конкретному клиенту.

Если льготные доходы без учета вышеназванных исключаемых не дотягивают до доли 70%, то IT-компания не сможет пользоваться налоговыми льготами.

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