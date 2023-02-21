IT-компания может применять льготы, если доход идет от ПО для рекламы в интернете

Разъяснение дает Минфин в письме от 24.01.2023 № 03-03-06/1/5102.

Мы подготовили таблицу с полным (исчерпывающим) перечнем доходов, которые учитываются как профильные для айти-льгот.

Такие доходы прописаны в в п. 1.15 ст. 284 НК РФ и п. 5 ст. 427 НК. Номера абзацев в этих пунктах идентичны.

В абзаце 12 есть услуги с использованием собственных программ для ЭВМ, включенных в единый реестр, по распространению рекламной информации в интернете.

В то же время есть еще абзац 15. Там тоже есть размещение предложений в интернете. Но к нему идет много исключений (банковские услуги, такси и т. д.). Смотрите их в нашей таблице.

Минфин отмечает, что распространение рекламы (по абз. 12) можно считать в составе льготных, но только если это не входит в исключения из абзаца 15.