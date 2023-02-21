Интернет и IT

В полтора раза вырос интерес к отечественным IT-решениям

Компании начали переход с западного софта на отечественное программное обеспечение в области ведения бизнеса. Предприятия, которые покупают такие IT-решения, смогут уменьшать выплаты по налогу на прибыль.

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Эксперты компании-интегратора BIA Technologies сообщили, что за последние шесть месяцев спрос на отечественные системы управления бизнес-процессами вырос в 1,5 раза.

Системы класса BPM (business process management – управление бизнес-процессами) стали популярны на фоне перехода ключевых корпоративных систем на отечественные решения.

«Большое количество российских компаний осуществили в прошлом году переход с западного софта на системы 1С. Но каждый бизнес уникален, поэтому при развитии всегда возникает потребность в расширении стандартных возможностей 1С и доработке бизнес-процессов внутри 1С-конфигураций. BPM-решения позволяют объединить различные информационные системы в едином контуре», – сообщил Александр Тихонов, руководитель офиса цифровых бизнес-процессов BIA Technologies.

В 2023 году объем рынка BPM вырастет на 9-12%.

Ранее мы писали, что Владимир Путин в послании Федеральному собранию напомнил бизнесу, приобретает отечественные IT-решения, о сокращении выплат по налогу на прибыль. За каждый рубль, потраченный на покупку таких технологий, можно вернуть 1,5 рубля.

Такие льготы дополнительно стимулируют предприятия переходить на отечественное ПО.

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