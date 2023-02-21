Инвестиции будут застрахованы от риска банкротства брокеров

В Госдуме сообщили, что сумма страховки инвесторов от банкротства финансовых посредников может составлять до 1,4 млн рублей. Об этом пишет «РБК».

«Помимо той системы, которая действует по вкладам, теперь будет рассматриваться вопрос о том, как защитить инвестиции. Обанкротился брокер – инвестиции благодаря системе гарантирования защищены. Видимо, будет создана специальная структура или будет использована уже существующая структура, чтобы туда перечисляли средства участники рынка, те же брокеры», – сообщил Анатолий Аксаков, глава комитета Госдумы по финансовому рынку.

Такая структура может быть создана на базе Агентства по страхованию вкладов или власти учредят новый фонд, не связанный с банковским рынком.

В ходе послания Федеральному Собранию Владимир Путин заявил, что вложения и долгосрочные инвестиции граждан должны быть защищены, в том числе от банкротства брокеров.

Анатолий Аксаков пообещал, что этот механизм будет продуман в первой половине 2023 года.

В 2017 году Госдума уже принимала законопроект, который предусматривал страхование инвестиций на сумму до 1,4 млн рублей за счет взносов профучастников в фонды гарантирования. Законопроект не приняли, он до сих пор находится на рассмотрении.