Микрофинансовые организации стали больше отказывать в займах

С начала 2023 года микрофинансовые организации стали чаще отказывать в займах заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Количество одобрений снизилось на 10%. Об этом пишут «Известия».

В 2023 году Центробанк ввел новые макропруденциальные лимиты по необеспеченным кредитам, что напрямую повлияло на деятельность МФО.

Теперь микрофинансы ужесточают требования к кредитованию. Для новых клиентов уровень одобрения заявок снизился до 10%, тогда как в 2022 году он был на уровне 15-20%.

Для рынка стало невыгодно выдавать займы клиентам с высокой долговой нагрузкой.

По этой причине микрофинансовые компании и банки ужесточили оценку платежеспособности заемщиков, стали тщательнее проводить скоринг. В результате чего объем выдач сократился на 4%.

В феврале-марте 2023 года объем выданных необеспеченных потребительских займов может сократиться на 5-10%. Причем не только у МФО, но у банков.