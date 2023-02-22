Одобрили законопроекты о бесплатной юрпомощи

Правительств одобрило проекты федеральных законов о бесплатной юрпомощи, сообщается на сайте Минюста.

Законопроекты предусматривают освобождение граждан, имеющих право на получение бесплатной юрпомощи, от оплаты государственной пошлины и платы за совершенные нотариальные действия при обращении к нотариусам за удостоверением доверенности на представление их интересов в судах (государственных и муниципальных органах, организациях).

В таких случаях стоимость услуг нотариусу компенсируют из бюджета субъекта РФ.

Также предусматривается, что государственные юридические бюро и адвокаты смогут бесплатно представлять интересы в судах граждан, которые являются истцами при рассмотрении дел о защите наследственных прав детей-сирот (детей, оставшихся без попечения родителей; лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей).