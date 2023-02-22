ФНС не будет делать для ИП сервис для уплаты фиксированных взносов

На сайте ФНС есть сервис по формированию платежных документов. Но он дает возможность сделать только платежку на ЕНП (со статусом 01).

ИП интересуются, если ли возможность формировать там платежки на фиксированные взносы, как это было раньше.

Ответ ФНС: нет.

В разделе ответов на частые вопросы ФНС сообщает:

Поскольку норма о платежке-уведомлении со статусом 02 носит временный характер (в течение 2023 года), реализация в сервисах и ЛК возможности формировать такие платежки представляется нецелесообразным.

Напомним, также в личном кабинете сейчас нет возможности сформировать заявление на зачет ЕНП в счет фиксированных взносов. При этом в НК РФ сказано, что отправить его можно через ЛК.

Обо всех способах уменьшения налогов на фиксированные взносы ИП читайте в нашей статье.