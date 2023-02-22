Маркетплейсы

Ozon запустит для продавцов программу с бонусами. Ими можно оплатить размещение на складе

Один бонус позволит бесплатно хранить на складе один литр товаров в течение суток.

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 С 15 марта для всех складов будет действовать единый тариф на размещение – 15 копеек за литр, сообщает VC. Кроме того, маркетплейс с этой же даты запустит мотивационную программу для продавцов: теперь за поставки товаров им будут начислять специальные баллы – литробонусы.

Один литробонус равняется бесплатному размещению одного литра товара на день. Посмотреть количество бонусов можно в разделе «FBO» → «Стоимость размещения».

Начислять бонусы начали с 15 февраля, использовать их можно с 15 марта. Количество будет зависеть от объема товара, помноженного на 30.

Для складов в Калининграде, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске и Хабаровске коэффициент будет удвоенным – 60. Например, если продавец привёз 200 л товаров, из которых 100 л – на складе в Хоругвино, а еще 100 л – в Новосибирске, в итоге предприниматель получит 3000 бонусов с первого склада (100*30) и 6000 (100*60) – со второго. Этих 9000 должно хватить на 45 дней бесплатного размещения товаров на складах.

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