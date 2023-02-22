⚡ Росфинмониторинг обновил отчеты по национальной оценке рисков

- О национальной оценке рисков отмывания (легализации) доходов, полученных преступным путем;
- О национальной оценке рисков финансирования терроризма.
Документы предназначены для частного сектора, в особенности ответственных сотрудников по ПОД/ФТ и сотрудников комплаенс-подразделений, надзорных и правоохранительных органов.
Отчеты будут полезны для целей применения риск-ориентированного подхода.
И окажутся интересными для более широкого экспертного сообщества, желающего получить сведения об актуальных угрозах легализации и уязвимостях национальной системы ПОД/ФТ.
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