Оптимизация налогообложения

⚡ Росфинмониторинг обновил отчеты по национальной оценке рисков

Если оказываете бухгалтерские услуги, обязательно ознакомьтесь с новыми публичными отчетами Росфинмониторинга.

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Документы предназначены для частного сектора, в особенности ответственных сотрудников по ПОД/ФТ и сотрудников комплаенс-подразделений, надзорных и правоохранительных органов.

Отчеты будут полезны для целей применения риск-ориентированного подхода.

И окажутся интересными для более широкого экспертного сообщества, желающего получить сведения об актуальных угрозах легализации и уязвимостях национальной системы ПОД/ФТ.

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