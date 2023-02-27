Центробанк сокращает штат и экономит на кадровых расходах

Банк России до мая 2023 года собирается сократить около 1 тыс. сотрудников и сэкономить на оплате труда. Об этом пишет «Коммерсант».

Предположительно, это будет одной из масштабных оптимизаций кадровых расходов регулятора. За 2021 год ЦБ сократил только 300 сотрудников. Планы по пересмотру штата отложили из-за пандемии.

В этом году планируется две волны сокращений: весной и осенью. ЦБ уже отменил материальную помощь, которую сотрудники получали перед отпуском в размере двух месячных окладов.

С 2015 года штат сотрудников Центробанка сократился на 30%.

Участники рынка и раньше обращали внимание, что в Банке России высокая численность сотрудников. Поэтому оптимизация персонала не будет критичной для Центробанка.