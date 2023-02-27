ФАС и ЦБ призвали банки сразу раскрывать полную стоимость кредита и условия доходности накопительных счетов

Центробанк вместе с Федеральной антимонопольной службой порекомендовали банкам прозрачно указывать условия, от которых зависит доходность накопительного счета. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

Информацию о доходности накопительного счета нужно указывать в том же месте и тем же шрифтом, что и максимально возможную ставку.

Сейчас банки могут не акцентировать внимание на том, от чего зависит доходность: как может измениться ставка, как долго деньги должны быть на счете.

Клиенты банков жаловали в ФАС и Банк России на неполное раскрытие информации. Из-за чего потребители получали с накопительного счета меньше дохода.

Теперь клиенты смогут видеть полную стоимость кредита и размер минимальной гарантированной ставки по вкладу.