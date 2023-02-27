Маркетплейсы

Wildberries начал штрафовать продавцов за товары без маркировки

Другие маркетплейсы вводить штрафы не собираются, но перестанут принимать товары с нечитаемой маркировкой.

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22 февраля 2023 года маркетплейс Wildberries начал штрафовать селлеров за продажу товаров, у которых нет маркировки или они нечитаемая. Об этом пишут «Ведомости».

Если продавец не приклеит на внешнюю упаковку своего товара маркировку или разместит ее в неправильном месте, то ему грозит штраф 1,5 тыс. рублей за каждую товарную единицу.

Не исключено, что предприниматели будут включать потенциальные штрафы в стоимость товаров, а это приведет к росту цен.

С 1 марта 2023 года маркетплейсы будут нести ответственность за продажу товаров без маркировки. Поэтому штрафы – вынужденная мера, и действия Wildberries не нарушают закон.

«Яндекс.Маркет» и Ozon пока что не собираются вводить подобные штрафы, но они не будут принимать у селлеров товары с нечитаемым кодом.

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