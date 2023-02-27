Работаете с 1С в облаке? Расскажите, рекомендуете ли Scloud

Больше всего клиенты хвалят техподдержку Scloud: говорят, что отвечают оперативно и действительно помогают с проблемами.

Еще пишут так:

«Введённые ограничения по открытым базам очень помогло, сервера перестали так „висеть“, как это было пару лет назад. В самый ответственный момент (читай пик отчётности) работает всё, как часы!»

Расскажите, пользуетесь ли услугами Scloud вы? Если да, как они вам? Оставляйте отзывы по ссылочке здесь.