Работаете с 1С в облаке? Расскажите, рекомендуете ли Scloud

В «Рейтинге компаний» «Клерка» есть Scloud, сервис для аренды 1С в облаке. Отзывов о нем пока мало, вот мы и решили узнать у вас, почему.

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Работаете с 1С в облаке? Расскажите, рекомендуете ли Scloud
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Больше всего клиенты хвалят техподдержку Scloud: говорят, что отвечают оперативно и действительно помогают с проблемами.

Еще пишут так:

«Введённые ограничения по открытым базам очень помогло, сервера перестали так „висеть“, как это было пару лет назад. В самый ответственный момент (читай пик отчётности) работает всё, как часы!»

На «Клерке», кстати, компания ведет свой блог с экспертными статьями:

Расскажите, пользуетесь ли услугами Scloud вы? Если да, как они вам? Оставляйте отзывы по ссылочке здесь.

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