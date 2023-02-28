Центробанк планирует регулировать обмен информацией между банками и мобильными операторами

ЦБ работает над законопроектом, который будет регулировать обмен информацией между банками и операторами связи, чтобы выявлять мошенников. Об этом пишет «Коммерсант».

Подобный проект уже прошел первое чтение в 2019 году, но его рассмотрение приостановили. Теперь ЦБ вернулся к этой идее, чтобы снизить объем хищений средств с банковских счетов клиентов.

Мобильные операторы на коммерческой основе делятся с банками информацией о владельцах сим-карт. ЦБ предлагает вести обмен информацией и верифицировать клиентов через Единую информационную систему проверки сведений об абонентах операторов связи (ЕИС ПСА).

«Вмешательство регулятора в коммерческие отношения в первую очередь навредит операторам, лишив их дохода за услуги и возможности договариваться с каждой финансовой организацией о тарифе», – сообщила Ирина Левова, директор по стратегическим проектам Института исследований интернета.

Представители Tele2 и МегаФона негативно отнеслись к законопроекту: у них могут появиться дополнительные траты, которые приведут к росту тарифов. В МТС заявили, что важно защищать своих абонентов.

В 2022 году по инициативе ЦБ заблокировали более 750 тыс. телефонных номеров, с которых звонили мошенники.