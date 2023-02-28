Утвердили электронный договор фрахтования

Изменения в налоговом законодательстве в 2023 году коснулись всех: и обычных людей, и предпринимателей, не исключая самозанятых граждан и, конечно, организаций. Обычно изменения в налоговом законодательстве происходят незаметно для большинства людей, если им не нужно регулярно взаимодействовать с налоговой инспекцией.