Утвердили электронный договор фрахтования

Опубликован приказ ФНС «Об утверждении формата электронного договора фрахтования».
В электронном договоре два файла.
Файл обмена
Состав файла
файл обмена информации фрахтователя
· сведения о фрахтователе;
· сведения о круге лиц, для перевозки которых предоставляется транспортное средство;
· сведения о сроках выполнения перевозки;
· сведения о порядке допуска пассажиров для посадки в транспортное средство;
· сведения об иных условиях
файл обмена информации фрахтовщика
· сведения о фрахтовщике;
· сведения о транспортном средстве, в том числе о типе предоставляемого транспортного средства;
· сведения о размере платы за пользование транспортным средством;
· сведения об иных условиях.
С 1 сентября 2022 года в ГИС ЭПД также можно оформлять электронную транспортную накладную, электронную сопроводительную ведомость и электронный заказ-наряд.