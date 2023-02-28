ЭДО

Утвердили электронный договор фрахтования

С 1 марта у договора фрахтования появился электронный формат.

Версия для печати

Опубликован приказ ФНС «Об утверждении формата электронного договора фрахтования».

В электронном договоре два файла.

Файл обмена

Состав файла

файл обмена информации фрахтователя

· сведения о фрахтователе;

· сведения о круге лиц, для перевозки которых предоставляется транспортное средство;

· сведения о сроках выполнения перевозки;

· сведения о порядке допуска пассажиров для посадки в транспортное средство;

· сведения об иных условиях

файл обмена информации фрахтовщика

· сведения о фрахтовщике;

· сведения о транспортном средстве, в том числе о типе предоставляемого транспортного средства;

· сведения о размере платы за пользование транспортным средством;

· сведения об иных условиях.

С 1 сентября 2022 года в ГИС ЭПД также можно оформлять электронную транспортную накладную, электронную сопроводительную ведомость и электронный заказ-наряд.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Налоговики рассказали, как разумно они теперь будут требовать документы. Верится почему-то сложно

Одни и те же документы, например, нельзя будет требовать несколько раз. Юристы говорят, что манифест манифестом, а вот на практике все будет скорее всего как и прежде.

«Ночной бухгалтер». Налоговики рассказали, как разумно они теперь будут требовать документы. Верится почему-то сложно

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Повышение квалификации для бухгалтеров

😡 Люди признались, какие слова и фразы в рекламе их сильно бесят

Почти половину россиян (43,5%) раздражает реклама с призывом «успейте купить» и «последний шанс». Каждого третьего респондента отталкивают ошибки в ударениях и окончаниях.

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить

Что нужно знать бухгалтеру и юристу об изменениях в налоговом законодательстве в 2023 году

Изменения в налоговом законодательстве в 2023 году коснулись всех: и обычных людей, и предпринимателей, не исключая самозанятых граждан и, конечно, организаций. Обычно изменения в налоговом законодательстве происходят незаметно для большинства людей, если им не нужно регулярно взаимодействовать с налоговой инспекцией.

Что нужно знать бухгалтеру и юристу об изменениях в налоговом законодательстве в 2023 году
НДФЛ

Как платить налоги после релокации

На вебинаре для Альфа-Банка разобрали: 1) в каких случаях физ лицо теряет / приобретает статус налогового резидента? 2) как потеря статуса резидента отражается на налогах: доходы физического лица по трудовому договору и договору ГПХ, доходы от продажи имущества, доходы самозанятого и ИП? 3) как считаются налоги резидента, если он получает доходы за рубежом?

Читать еще