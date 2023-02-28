При выручке более 15 млн руб. в квартал будут ежемесячные авансы по налогу на прибыль

Суммы ежемесячных авансовых платежей отражаются по строкам 290 – 310 листа 02 декларации по налогу на прибыль.

ФНС в письме от 23.01.2023 № 03-03-06/1/4701 пояснила, что при заполнении этих строк надо руководствоваться порядком из приказа ФНС от 23.09.2019 № ММВ-7-3/475@.

Там, в частности, сказано, что сумму платежей по строке 290 определяют как разницу между суммой налога за отчетный период по строке 180 и суммой налога, указанной по такой же строке 180 Листа 02 декларации за предыдущий отчетный период.

Если такая разница отрицательна или равна нулю, то ежемесячных авансов не будет.

Например, в декларации за 9 месяцев по строке 290 указывают сумму ежемесячных авансов, исчисленную как разность строки 180 декларации за 9 месяцев и строки 180 декларации за I полугодие.

В декларации за I квартал по строке 290 указывают сумму ежемесячных авансов, подлежащих к уплате во II квартале. Она будет равна сумме налога по строке 180 декларации за I квартал.