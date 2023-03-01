Утвержден формат электронного путевого листа

ФНС РФ утвердила формат электронного путевого листа приказом от 17.02.2023 № ЕД-7-26/116@.

Напомним, что недавно появилась возможность формировать путевые листы в электронной форме при перевозке пассажиров и грузов автомобильным транспортом (Федеральный закон от 06.03.2022 № 39-ФЗ).

Минтранс установил, что путевой лист должен быть оформлен на бумажном носителе или сформирован в форме электронного документа.

В электронной путевке будут такие файлы:

сведения о лице, оформившем путевой лист, о сроке действия путевого листа, о транспортном средстве, о водителе, о виде перевозки и виде сообщения;

о прохождении предсменного, предрейсового медосмотра;

о показаниях одометра.

Состав реквизитов, которые должны быть в путевом листе – здесь.