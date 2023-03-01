Первичные документы

Утвержден формат электронного путевого листа

Он вступит в силу с 11 марта 2023 года.

Версия для печати

ФНС РФ утвердила формат электронного путевого листа приказом от 17.02.2023 № ЕД-7-26/116@.

Напомним, что недавно появилась возможность формировать путевые листы в электронной форме при перевозке пассажиров и грузов автомобильным транспортом (Федеральный закон от 06.03.2022 № 39-ФЗ).

Минтранс установил, что путевой лист должен быть оформлен на бумажном носителе или сформирован в форме электронного документа.

В электронной путевке будут такие файлы:

  • сведения о лице, оформившем путевой лист, о сроке действия путевого листа, о транспортном средстве, о водителе, о виде перевозки и виде сообщения;
  • о прохождении предсменного, предрейсового медосмотра;
  • о показаниях одометра.

Состав реквизитов, которые должны быть в путевом листе – здесь.

Налог на имущество физических лиц

На недостроенный многоквартирный дом в Москве действует пониженный налог

В Москве за объект незавершенного строительства, кадастровая стоимость которого превышает 300 млн. рублей, надо платить только 15% от суммы начисленного налога на имущество физлиц.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Субсидиарная ответственность

Как защитить собственника бизнеса от привлечения к субсидиарной ответственности

Сейчас субсидиарная ответственность применяется все чаще, а избежать ее все сложнее. Даже если имущество и активы записываются на доверенных лиц, они легко могут быть взысканы. Уполномоченные и арбитражные управляющие без проблем выявляют такое имущество.

Как защитить собственника бизнеса от привлечения к субсидиарной ответственности
Система быстрых платежей

Почему во всех странах мира предпочитают оплачивать покупки по QR-коду, и как эта технология развивается в России

После ухода из России зарубежных систем мобильных платежей практически единственным способом оплачивать покупки бесконтактно стал QR-код. Как функционирует такой способ бесконтактной оплаты, рассказываем в статье.

Почему во всех странах мира предпочитают оплачивать покупки по QR-коду, и как эта технология развивается в России

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
ЭДО

Четыре ошибки при внедрении системы ЭДО в бизнесе

СЭД – система, которая экономит бизнесу средства и значительно ускоряет работу. Однако при неправильном внедрении можно наделать ошибок, чреватых для компании увеличением сроков работ и дополнительными затратами, а в некоторых случаях проект автоматизации может и вовсе провалиться.

Четыре ошибки при внедрении системы ЭДО в бизнесе

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Читать еще