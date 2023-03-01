Трудовое право

Пропуск курсов повышения квалификации считается прогулом

За прогул без уважительных причин можно уволить. Причем неявка на курсы повышения квалификации в рабочее время – это тоже прогул.

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Разъяснение дает Роструд в письме от 14.02.2023 № ПГ/00965-6-1.

Увольнение за прогул – это дисциплинарное взыскание. Но до применения взыскания работодатель должен затребовать от работника письменное объяснение.

Если через 2 рабочих дня объяснения нет, составляют акт.

Кроме установления и документального закрепления факта прогула, работодатель должен решить вопрос уважительности причин отсутствия.

Причем в ТК РФ нет перечня уважительных причин, поэтому в каждом случае этот вопрос работодатель решает самостоятельно в зависимости от конкретных обстоятельств.

Отсутствие без уважительных причин работника на курсах повышения квалификации в течение рабочего дня может быть признано прогулом, поясняет Роструд со ссылкой на решение суда от 2014 года.

Но если курсы идут по инициативе работодателя вне рабочего времени, то увольнять работника за прогул в такой ситуации нельзя.

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