Банки

Банки будут выдавать меньше валютных кредитов

Центробанк придерживается тенденции на девалютизацию и повышает норму обязательных резервов. Хранить валюту на счетах станет дороже.

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С 1 марта 2023 года Центробанк повысил нормативы обязательных банковских резервов. Об этом пишут «Известия».

Такая мера приведет к тому, что банки станут выдавать меньше кредитов в валюте. В рамках девалютизации это поможет поддержать стабильность банковской системы и уменьшить валютную ликвидность.

«Повышение ставок не скажется напрямую на потребителе, так как отчисления в Фонд обязательных резервов осуществляет банк, а не клиент. Однако косвенное влияние это окажет: банки будут вынуждены сделать условия по вкладам в иностранной валюте еще менее привлекательными, чем в настоящее время», – сообщил Владимир Эльманин, председатель правления «Реалист Банка».

В дальнейшем решение Центробанка приведет к тому, что хранить валюту на банковских счетах станет дороже: банки будут вводить высокие комиссии.

В августе 2022 года ЦБ уже повышал требования к нормативам по резервированию. Это повышение – второе, а третье запланировано на лето 2023 года.

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