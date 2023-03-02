Банки будут выдавать меньше валютных кредитов

С 1 марта 2023 года Центробанк повысил нормативы обязательных банковских резервов. Об этом пишут «Известия».

Такая мера приведет к тому, что банки станут выдавать меньше кредитов в валюте. В рамках девалютизации это поможет поддержать стабильность банковской системы и уменьшить валютную ликвидность.

«Повышение ставок не скажется напрямую на потребителе, так как отчисления в Фонд обязательных резервов осуществляет банк, а не клиент. Однако косвенное влияние это окажет: банки будут вынуждены сделать условия по вкладам в иностранной валюте еще менее привлекательными, чем в настоящее время», – сообщил Владимир Эльманин, председатель правления «Реалист Банка».

В дальнейшем решение Центробанка приведет к тому, что хранить валюту на банковских счетах станет дороже: банки будут вводить высокие комиссии.

В августе 2022 года ЦБ уже повышал требования к нормативам по резервированию. Это повышение – второе, а третье запланировано на лето 2023 года.