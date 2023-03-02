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«Клерк» получил аккредитацию в Институте профессиональных бухгалтеров и аудиторов

Теперь «Клерк» выдает не только собственные удостоверения и дипломы, но и сертификат ИПБР. Они закрывают часы повышения квалификации по Профстандарту Бухгалтер.

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«Клерк» получил свидетельство об аккредитации Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов.

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Компания может создавать программы, которые разработаны и утверждены НП «ИПБ России», а также проводить экзамены для получения аттестатов ИПБ России.

«В результате по итогам курсов от „Клерка“ будут выдаваться не только собственные удостоверения и дипломы, но и сертификат ИПБР. Эти документы закрывают часы повышения квалификации по Профстандарту Бухгалтер», – сообщила Елена Ярушкина, руководитель Центра обучения «Клерк».

Свидетельство действительно до 31 декабря 2023 года.

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