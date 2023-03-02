«Клерк» получил аккредитацию в Институте профессиональных бухгалтеров и аудиторов

«Клерк» получил свидетельство об аккредитации Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов.

Компания может создавать программы, которые разработаны и утверждены НП «ИПБ России», а также проводить экзамены для получения аттестатов ИПБ России.

«В результате по итогам курсов от „Клерка“ будут выдаваться не только собственные удостоверения и дипломы, но и сертификат ИПБР. Эти документы закрывают часы повышения квалификации по Профстандарту Бухгалтер», – сообщила Елена Ярушкина, руководитель Центра обучения «Клерк».

Свидетельство действительно до 31 декабря 2023 года.