ЕНП (единый налоговый платеж)

Чтобы за уточненку по НДС не оштрафовали, не должно быть долгов по налогам

Перед подачей уточненной декларации с увеличенной суммой налога надо уплатить налог и пени, тогда штрафа не будет. Но с введением ЕНС этот процесс усложнился.

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Ситуацию обсуждают подписчики нашего канала «Красный уголок бухгалтера».

Бухгалтер собирается сдать уточненную декларацию по НДС. Налог будет к доплате.

Согласно п. 4 ст. 81 НК РФ компания освобождается от штрафа за сдачу уточненки, если на момент ее сдачи на ЕНС имеется положительное сальдо, которого хватит на доплату налога и пеней по нему.

Раньше, имея долги по налогам, можно было доплатить налог по уточненке и пени и спокойно сдать отчет, не опасаясь санкций.

Теперь так сделать не получится. Чтобы сдача уточненки прошла без штрафа, не должно быть долгов по всем остальным налогам.

Потому что даже если доплатить НДС по уточненке, он уйдет на гашение других долгов, а по НДС будет неуплата и штраф.

Обсуждая эту ситуацию, коллеги пишут:

– Это ужасно на самом деле. Теперь понятно, почему ввели ЕНС. Очень стимулирует, чтобы не было долгов по налогам.

Кстати, аналогичная история происходит и с НДФЛ, за неупату которого тоже начисляют штраф.

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