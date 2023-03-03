6-НДФЛ

На аванс декабря положены вычеты по НДФЛ

Аванс за декабрь 2022 года, выплаченный в декабре – это доход 2022 года, а зарплата за декабрь, выплаченная в январе – доход 2023 года.

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Очередные разъяснения по этому поводу ФНС довела письмами от 16.01.2023 № ЗГ-3-11/357@ и от 16.01.2023 № ЗГ-3-11/361@.

НДФЛ был удержан с зарплаты за первую и вторую половину декабря 2022 года непосредственно из дохода в виде зарплаты за вторую половину декабря 2022 года, выплачиваемого в январе 2023 года.

✔ Аванс указывают в разделе 2 формы 6-НДФЛ и справках за 2022 год.

✔ А зарплату за вторую половину декабря, выплаченную в январе – в разделе 2 формы 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 года и справках за 2023 год.

✔ НДФЛ со всей зарплаты за декабрь надо отразить в разделе 1 формы 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 года.

Так как зарплата за первую половину декабря 2022 года, выплаченная в декабре 2022 года, является доходом 2022 года, к ней можно применить стандартный налоговый вычет за декабрь.

Также к ней можно применить имущественные и социальные налоговые вычеты.

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