Если в понедельник и вторник работника привлекали к сверхурочке, то в среду уже нельзя

Работодатель интересовался, можно ли привлекать человека к сверхурочным работам с понедельника по пятницу на четыре дня подряд. Роструд ответил – нельзя.

Сверхурочная работа связана с повышенными затратами энергии и сокращением времени отдыха, поэтому законодательство содержит ряд гарантий для работников. К ним относится в том числе ограничение сверхурочных работ – не более четырех часов в течение двух дней подряд. Таким образом, работодатель не вправе привлекать сотрудника к сверхурочной работе в течение трех дней подряд и более.

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника 120 часов в год., за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. Это предусмотрено нормами статьи 99 ТК.

А некоторых работников привлекать к сверхурочке вообще нельзя, у другой категории – особый порядок привлечения к сверхурочной работе. Среди них:

● инвалиды;

● работающие женщины с детьми до 3 лет;

● матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до 14 лет;

● опекуны детей в возрасте до 14 лет;

● родитель, имеющий ребенка в возрасте до 14 лет, в случае, если другой родитель призван на военную службу по мобилизации или проходит военную службу по контракту и другие.

Перечисленных сотрудников привлекайте к работам сверхурочно при выполнении трех условий:

● работа не запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением;

● работник подал письменное согласие;

● работник письменно подтвердил, что ознакомился со своим правом отказаться от сверхурочной работы.