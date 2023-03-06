ПО, разработанное учредителем IT-компании, учитывают для доли доходов 70%

Исчерпывающий перечень профильных доходов IT-компаний для подсчета доли 70% приведен в п. 1.15 ст. 284 и п. 5 ст.427 НК РФ.

В частности, в абзаце 4 говорится, что к собственным программам относятся разработанные, модифицированные и адаптированные лицом, входящим в одну группу с организацией.

Таким лицом из группы лиц признается такое лицо:

которое прямо участвует в данной организации;

в котором прямо участвует данная организация;

в котором и в данной организации прямо участвует третье лицо, и доля участия во всех случаях составляет более 50%.

Таким образом, если программа для ЭВМ разработана учредителем IT-организации и доля этого учредителя составляет более 50%, такая программа признается собственной и учитывается для расчета доли 70%.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 18.01.2023 № 03-03-06/1/3059.

Мы собрали все профильные доходы в одну таблицу. Смотрите перечень здесь.