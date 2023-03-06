Налог на прибыль

Непригодную для реализации продукцию можно списать в расходы. Но надо это оформить документами

Убыток от списания непригодной для реализации продукции компания может списать в расходы по налогу на прибыль по пп.49 п.1 ст. 264 НК РФ.

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Условие – документальное подтверждение факта и обстоятельств списания такой продукции.

Причем по закону о бухучете формы первички утверждает руководитель. То есть, нет какой-то определенной унифицированной формы для подтверждения факта непригодности продукции.

Об этом сообщает Минфин в письме от 27.01.2023 № 03-03-06/1/6428.

Что касается НДС, то надо руководствоваться пунктом 10 постановления Пленума ВАС от 30.05.2014 № 33.

Там сказано, что при списании имущества в результате наступления событий, не зависящих от воли налогоплательщика (порча, боя, хищение, стихийное бедствие и т. п.), НДС не будет.

Но компания обязана зафиксировать факт выбытия и то обстоятельство, что имущество выбыло именно по указанным основаниям, без передачи его третьим лицам.

Если суд такие доказательства не примет, то будет НДС.

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