Непригодную для реализации продукцию можно списать в расходы. Но надо это оформить документами

Условие – документальное подтверждение факта и обстоятельств списания такой продукции.

Причем по закону о бухучете формы первички утверждает руководитель. То есть, нет какой-то определенной унифицированной формы для подтверждения факта непригодности продукции.

Об этом сообщает Минфин в письме от 27.01.2023 № 03-03-06/1/6428.

Что касается НДС, то надо руководствоваться пунктом 10 постановления Пленума ВАС от 30.05.2014 № 33.

Там сказано, что при списании имущества в результате наступления событий, не зависящих от воли налогоплательщика (порча, боя, хищение, стихийное бедствие и т. п.), НДС не будет.

Но компания обязана зафиксировать факт выбытия и то обстоятельство, что имущество выбыло именно по указанным основаниям, без передачи его третьим лицам.

Если суд такие доказательства не примет, то будет НДС.