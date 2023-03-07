Надбавка вахтовикам не облагается НДФЛ и взносами. Но ее обоснованный размер надо прописать в колдоговоре

Такая надбавка – это компенсационная выплата, которая на основании п.1 ст. 217 НК РФ не облагается НДФЛ.

Что касается страховых взносов, то не облагают компенсационные выплаты, связанные с выполнением трудовых обязанностей (пп. 2 п. 1 ст. 422 НК РФ).

Но для освобождения от НДФЛ и взносов размер надбавки вахтовикам должен быть прописан в колдоговоре, локальном акте и трудовом договоре.

Кроме того, Минфин в письме от 15.02.2023 № 03-04-05/12601 утверждает, что при разработке и установлении размеров такой надбавки учитывается оценка затрат работников, а также наличие иных гарантий таким работникам.

Потому что согласно статье 164 ТК РФ компенсации – это возмещение работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных обязанностей