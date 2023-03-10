Субсидии для бизнеса

Туроператоры, организующие чартерные авиаперевозки внутри страны, получат 250 млн рублей

Кабмин направит 500 млн рублей на снижение стоимости пакетных туров по России. Это снизит стоимость пакетных туров по России.

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Компании-туроператоры, организующие чартерные авиаперевозки внутри страны, в 2023-2024 годах получат 500 млн рублей на меры по снижению стоимости пакетных туров по внутрироссийским маршрутам.

Распоряжение от 1 марта 2023 года №502-р опубликовано.

Речь идет о программе поддержки туроператоров, организующих чартерные авиаперевозки внутри страны. В 2023 году на эти цели будет выделено 250 млн рублей. Столько же предусмотрено на 2024 год.

В 2022 году в программе поддержки участвовали компании из 70 регионов.

Кстати, туры по РФ будут продаваться без НДС до 2027 года.

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