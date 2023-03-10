Туроператоры, организующие чартерные авиаперевозки внутри страны, получат 250 млн рублей

Компании-туроператоры, организующие чартерные авиаперевозки внутри страны, в 2023-2024 годах получат 500 млн рублей на меры по снижению стоимости пакетных туров по внутрироссийским маршрутам.

Распоряжение от 1 марта 2023 года №502-р опубликовано.

Речь идет о программе поддержки туроператоров, организующих чартерные авиаперевозки внутри страны. В 2023 году на эти цели будет выделено 250 млн рублей. Столько же предусмотрено на 2024 год.

В 2022 году в программе поддержки участвовали компании из 70 регионов.

Кстати, туры по РФ будут продаваться без НДС до 2027 года.