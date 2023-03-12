Финансовый кризис

В США обанкротился банк Силиконовой долины. Он входил в ТОП-20 и работал со стартапами

Серьезно пострадали многие клиенты, среди них провайдер интернет-телевидения Roku: около 26% его средств ($487 млн) были размещены в SVB, а депозиты не были застрахованы.

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В США произошло второе крупнейшее в истории страны банкротство после закрытия банка Washington Mutual в 2008 г. – банкротом признали Silicon Valley Bank, пишиут «Ведомости».

Silicon Valley Bank, базировавшийся в Калифорнии, входил в число 16 крупнейших банков страны и специализировался на работе со стартапами.

В рамках ареста банковские регуляторы Калифорнии и Федеральная корпорация страхования вкладов передали активы банка вновь созданному учреждению – Банку страхования вкладов Санта-Клары.

Выплаты застрахованных депозитов должны начаться уже завтра. Оставшиеся активы продадут, чтобы спасти средства других вкладчиков.

Проблемы у SVB объясняют его связями с технологическими компаниями, которые пострадали после всплеска роста во время пандемии и последующих увольнений.

Ситуацию усложнили агрессивные повышения процентных ставок, в результате которых упала стоимость облигаций.

На этой неделе банк объявил о планах привлечь до $1,75 млрд, после этой новости инвесторы поспешили снять деньги, а акции компании упали на 60%. В пятницу регуляторы наложили арест на активы SVB.

Предприниматели Великобритании просят свой Минфин вмешаться в ситуацию, потому что их депозиты тоже лежали в SVB, пишет РБК. А если их не получится вернуть, то британскую технологическую отрасль отбросит на десятилетия назад.

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