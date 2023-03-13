Социальные пособия

Жилье коррупционеров будут продавать. А вырученные деньги отправят на пенсии

Сейчас в казне находится 140 конфискованных объектов жилого фонда, из которых 32 квартиры пока нельзя выставить на торги. Но это хотят исправить, чтобы выручка с продажи элитных квартир шла на соцвыплаты.

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Жилье коррупционеров будут продавать. А вырученные деньги отправят на пенсии
Иллюстрация: freepik/freepik

Недвижимость коррупционеров собираются выставлять на торги, чтобы после реализации доходы передать Социальному фонду.

Такой проект вскоре рассмотрит Госдума.

Социальный фонд распорядится деньгами для выплаты пенсий и пособий.

Сейчас у коррупционеров имущество тоже конфискуют, только недвижимость передают на социальные и государственные нужды.

Закон от 04.07.1991 г. № 1541-1 «О приватизации» описывает единственный способ отчуждения жилых помещений (квартир) – в порядке бесплатной приватизации в собственность граждан. Но квартиры коррупционеров обычно элитные, огромной площади и повышенной комфортности.

А порядок и основания для отчуждения из федеральной собственности жилых помещений, поступающих в государственный жилищный фонд, путем их возмездной реализации, в законодательстве не прописан.

Теперь государство сможет продавать элитные квартиры коррупционеров, соответствующие определенным критериям, и пополнять бюджет.

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Жилье коррупционеров будут продавать. А вырученные деньги отправят на пенсии

Сейчас в казне находится 140 конфискованных объектов жилого фонда, из которых 32 квартиры пока нельзя выставить на торги. Но это хотят исправить, чтобы выручка с продажи элитных квартир шла на соцвыплаты.

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