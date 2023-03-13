Патенты для иностранцев

Могут отменить патентную систему для водителей-иностранцев

Патент иностранца действует только в пределах одного региона, где его получили. Из-за этого формального основания большегрузы часто простаивают.

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В правительство пришла просьба отменить региональный патент для иностранных водителей большегрузов, узнали «Ведомости».

Это нужно, чтобы привлечь в отрасль новые кадры, считает транспортный комитет бизнес-объединения «Деловая Россия», который и обратился в Кабмин.

Перевозчики теряют деньги из-за простоя грузовиков и острого дефицита водителей-россиян. Но если иностранец захочет работать водителем в РФ, то его патент на работу будет действовать только в пределах одного субъекта Федерации – того, где он получен. А значит, развозить грузы между городами разных регионов, им сейчас нельзя.

ФНС же считает, что компания может заключить договор на перевозку (транспортно-экспедиторское обслуживание) в субъекте РФ по месту получения патента. Тогда для осуществления грузоперевозок в других регионах патент получать не нужно.

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