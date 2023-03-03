С какими проблемами столкнулись ИП в 2023 году при уплате фиксированных взносов

Как платить фиксированные взносы

В 2023 году есть два способа уплаты фиксированных взносов, чтобы можно было уменьшить на них налог;

1) платежка со статусом 02 и КБК взносов;

2) платежка со статусом 01 на КБК ЕНП + заявление на зачет.

На практике оба эти способа не идеальны и у ИП возникают трудности. Мы сделали обзор проблем.

Способ № 1: платежка на ЕНП + заявление

Как подать заявление

Основная проблема у этого способа – отсутствие возможности отправить заявление о зачете через личный кабинет. Там просто нет такой функции.

Нельзя сформировать заявление в личном кабинете, а программа «Налогоплательщик ЮЛ» не формирует транспортный контейнер, чтобы отправить заявление через сервис ФНС.

ИП задают вопросы – почему в ЛК нет заявления о зачете, а ФНС отвечает, что там есть уведомление. То есть, фактически не дает ответ на поставленный вопрос.

Остается только один способ его отправки – по ТКС, а это не бесплатно.

Кроме того, не у всех ИП есть электронная подпись, а без нее заявление нельзя отправить на через личный кабинет, ни по ТКС.

Какой срок уплаты указывать в заявлении

Как заполнить заявление в программе «Налогоплательщик ЮЛ» смотрите здесь.

В заявлении надо указать срок уплаты взносов.

По нормам НК РФ он 31.12.2023. Но это выходной день. Ближайший за ним рабочий день – 09.01.2024, но это не точно, потому что производственного календаря и постановления о переносе выходных на 2024 год еще нет.

Но эта дата (09.01.2024) обозначена в письме Минфина от 20.01.2023 № 03-11-09/4254 как крайний день уплаты взносов за 2023 год.

Кроме того, на вебинарах некоторые налоговики разъясняют, что надо указывать срок 31.03.2023, потому что взнос идет на уменьшение аванса за 1 квартал.

Таким образом, сейчас есть три варианта для срока: 09.01.2024, 31.12.2023, 31.03.2023.

Отказ в зачете

ИП платят взносы на ЕНП, подают заявление о зачете, а в ответ – отказ по причине отрицательного сальдо на ЕНС, хотя никаких долгов по налогам не было.

Способ № 2: платежка на КБК взносов

Как платить

На сайте ФНС есть сервис по формированию платежных документов. Но он формирует только платежки на ЕНП.

Сформировать там квитанцию со статусом 02 на КБК фиксированных взносов нельзя.

И ФНС на недоуменные вопросы ИП отвечает, что не собирается подстраивать под них этот сервис.

Вариант с платежками-02 на КБК взносов – временный, действует только в 2023 году и поэтому делать под него сервис нецелесообразно.

Так что ИП должны сами формировать платежки, если хотят уменьшать на взносы налоги по УСН и ПСН.

Какой период указывать в платежке

В платежке со статусом 02 надо указывать период. По нормам НК РФ период у фиксированных взносов один – год.

Но некоторые налоговики утверждают, что период будет квартал, потому что эти взносы уменьшают налог за квартал.

Таким образом, есть такие варианты: КВ.01.2023 и ГД.00.2023.

Деньги попадают на ЕНП

ИП платят взносы платежкой-02, но деньги почему-то зачисляют как ЕНП.

По уведомлению на уменьшение ПСН приходит отказ.

Налоговики дополнительно требуют заявление о зачете, хотя при способе уплаты платежками со статусом 02 и КБК взносов это заявление не нужно.

Какие еще проблемы с фиксированными взносами

Сальдо ЕНС

При обоих способах важно соблюдать один нюанс: сальдо на ЕНС не должно быть отрицательным в течение всего года, пока не наступит срок уплаты взносов по НК.

При отрицательном сальдо на ЕНС уменьшить налог на фиксированные взносы не получится.

Если сальдо ЕНС отрицательное, налоговики с поступивших денег будут гасить налоговые долги, которые образовались раньше.

То есть, зарезервированные взносы снимут с резерва и направят на погашение долгов по другим налогам.

Декларация по УСН

Коллеги отмечают еще такую проблему – если взносы будут учтены в 1 квартале, а во 2 квартале их снимут с резерва, то в декларации по УСН взносы за полугодие будут меньше, чем взносы за 1 квартал.

При заполнении декларации в Налогоплательщике ЮЛ при контроле появится ошибка:

«В разделе 2.1.1 декларации по УСН сумма страховых взносов заполняется нарастающим итогом, значение по стоке 142 не может быть меньше строки 141».