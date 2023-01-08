Налоги, взносы, пошлины

Коды классификации доходов бюджетов РФ, администрируемых ФНС на 2023 год

Справочник КБК по доходам, администрируемым ФНС РФ, на 2023 год.

Версия для печати

Внимание! Для организаций и ИП введен единый налоговый счет. Налоги и взносы уплачиваются единым налоговым платежом. КБК ЕНП 182 010 61 20101 0000 510

Справочник кодов классификации доходов бюджетов РФ (КБК), администрируемых ФНС РФ, на 2023 год.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Читать еще