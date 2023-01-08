Коды классификации доходов бюджетов РФ, администрируемых ФНС на 2023 год

Внимание! Для организаций и ИП введен единый налоговый счет. Налоги и взносы уплачиваются единым налоговым платежом. КБК ЕНП 182 010 61 20101 0000 510
Справочник кодов классификации доходов бюджетов РФ (КБК), администрируемых ФНС РФ, на 2023 год.
- Налог на прибыль организаций
- Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
- Страховые взносы
- НДС и акцизы на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации
- НДС и акцизы на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации
- Налоги на совокупный доход (УСН, ЕНВД, ЕСХН, ПСН, НПД и торговый сбор)
- Налоги на имущество, транспортный и земельный налог