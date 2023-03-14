УСН

Минфин: ювелирные коды ОКВЭД в ЕГРЮЛ лишают права на УСН

Ювелирный бизнес с 2023 года не имеет права применять УСН и ПСН.

Версия для печати

В этой связи Минфин в письме от 10.02.2023 № 03-11-06/2/10995 делает такой вывод:

при заявлении кодов ОКВЭД, связанных с производством ювелирных и других изделий из драгметаллов или торговлей ими, компания не вправе применять УСН.

Аналогичное разъяснение Минфин дает также в письме от 09.02.2023 № 03-11-11/10489.

Ранее налоговики называли, какие ювелирные коды ОКВЭД нее подходят по УСН: 24.41, 32.1, 32.11, 32.12, 32.12.1, 32.12.2, 32.12.3, 32.12.4, 32.12.5, 32.12.6, 32.12.7, 46.48.2, 46.72.23, 46.76.4, 46.77, 96.09.1, 47.77, 47.77.2, 47.79.

Между тем по норме НК РФ нельзя применять УСН, если компания осуществляет ювелирную деятельность, а не просто заявила коды, но деятельность по ним не ведет.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Стало ясно, как бюджетному учреждению учесть доходы от санкций за нарушение 44-ФЗ

Санкции за нарушение Закона № 44-ФЗ признают доходами бюджета. Например, это касается взысканий сумм обеспечения заявки с участника электронных торгов, которого включили в реестр недобросовестных поставщиков из-за уклонения от заключения контракта.

Пользователи интернета

60% подписчиков не смогли вернуть деньги за сервис, который не оправдал их ожиданий

Онлайн-сервисы предлагают контент или услуги, которые не соответствуют заявленному предложению. Пользователи хотят перестать пользоваться сервисами, но подписка продляется автоматически.

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Государственные ведомства

Правительство разрешило бизнесу корректировать обязательные требования

Бизнесу предложили поучаствовать в «регуляторной гильотине». Предприниматели смогут вносить предложения по пересмотру устаревших требований. Новые запреты вводить нельзя.

Читать еще