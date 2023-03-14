Минфин: ювелирные коды ОКВЭД в ЕГРЮЛ лишают права на УСН

В этой связи Минфин в письме от 10.02.2023 № 03-11-06/2/10995 делает такой вывод:
при заявлении кодов ОКВЭД, связанных с производством ювелирных и других изделий из драгметаллов или торговлей ими, компания не вправе применять УСН.
Аналогичное разъяснение Минфин дает также в письме от 09.02.2023 № 03-11-11/10489.
Ранее налоговики называли, какие ювелирные коды ОКВЭД нее подходят по УСН: 24.41, 32.1, 32.11, 32.12, 32.12.1, 32.12.2, 32.12.3, 32.12.4, 32.12.5, 32.12.6, 32.12.7, 46.48.2, 46.72.23, 46.76.4, 46.77, 96.09.1, 47.77, 47.77.2, 47.79.
Между тем по норме НК РФ нельзя применять УСН, если компания осуществляет ювелирную деятельность, а не просто заявила коды, но деятельность по ним не ведет.