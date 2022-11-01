УСН

📌 Налоговики назвали «ювелирные» коды ОКВЭД, запрещенные на УСН и ПСН

С 2023 года производители и продавцы ювелирки не смогут применять УСН и ПСН. По каким конкретно видам деятельности – смотрите в таблице.

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Таблицу с кодами ОКВЭД, запрещенными на спецрежимах, опубликовали на сайте УФНС по Республике Бурятия.

НПА

норма НК РФ

вид деятельности

ОКВЭД

Закон 47-ФЗ от 09.03.2022

пункт 3 статьи 346.12

УСН

Производство ювелирных и других изделий из драгоценных металлов или оптовую (розничную) торговлю ювелирными и другими изделиями из драгоценных металлов

24.41, 32.1, 32.11, 32.12, 32.12.1, 32.12.2, 32.12.3, 32.12.4, 32.12.5, 32.12.6, 32.12.7, 46.48.2, 46.72.23, 46.76.4, 46.77, 96.09.1, 47.77, 47.77.2, 47.79

Закон 47-ФЗ от 09.03.2022

пункт 6 статьи 346.43

ПСН

Производство ювелирных и других изделий из драгоценных металлов или оптовую (розничную) торговлю ювелирными и другими изделиями из драгоценных металлов

24.41, 32.1, 32.11, 32.12, 32.12.1, 32.12.2, 32.12.3, 32.12.4, 32.12.5, 32.12.6, 32.12.7, 46.48.2, 46.72.23, 46.76.4, 46.77, 96.09.1, 47.77, 47.77.2, 47.80

В таблицу не включен код ОКВЭД по ремонту ювелирных изделий (95.25). В письме от 03.08.2022 № 03-11-06/2/74899 Минфин сообщает, что ремонт ювелирных изделий не запрещен на УСН.

Вместе с тем в таблице есть код 32.12.6 – изготовление ювелирных изделий и аналогичных изделий по индивидуальному заказу населения.

Наши читатели уже спрашивали, можно ли делать на заказ ювелирку на УСН в 2023 году.

Кстати, скоро будет запрет на продажу ювелирки и тем, кто применяет АУСН.

Подробно о грядущих запретах мы рассказывали в материале «Этот переход многие не переживут». Убьет ли отмена спецрежимов ювелирный бизнес.

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