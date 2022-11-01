📌 Налоговики назвали «ювелирные» коды ОКВЭД, запрещенные на УСН и ПСН

Таблицу с кодами ОКВЭД, запрещенными на спецрежимах, опубликовали на сайте УФНС по Республике Бурятия.
НПА
норма НК РФ
вид деятельности
ОКВЭД
Закон 47-ФЗ от 09.03.2022
пункт 3 статьи 346.12
УСН
Производство ювелирных и других изделий из драгоценных металлов или оптовую (розничную) торговлю ювелирными и другими изделиями из драгоценных металлов
24.41, 32.1, 32.11, 32.12, 32.12.1, 32.12.2, 32.12.3, 32.12.4, 32.12.5, 32.12.6, 32.12.7, 46.48.2, 46.72.23, 46.76.4, 46.77, 96.09.1, 47.77, 47.77.2, 47.79
Закон 47-ФЗ от 09.03.2022
пункт 6 статьи 346.43
ПСН
Производство ювелирных и других изделий из драгоценных металлов или оптовую (розничную) торговлю ювелирными и другими изделиями из драгоценных металлов
24.41, 32.1, 32.11, 32.12, 32.12.1, 32.12.2, 32.12.3, 32.12.4, 32.12.5, 32.12.6, 32.12.7, 46.48.2, 46.72.23, 46.76.4, 46.77, 96.09.1, 47.77, 47.77.2, 47.80
Вместе с тем в таблице есть код 32.12.6 – изготовление ювелирных изделий и аналогичных изделий по индивидуальному заказу населения.Наши читатели уже спрашивали, можно ли делать на заказ ювелирку на УСН в 2023 году.
Кстати, скоро будет запрет на продажу ювелирки и тем, кто применяет АУСН.
Подробно о грядущих запретах мы рассказывали в материале «Этот переход многие не переживут». Убьет ли отмена спецрежимов ювелирный бизнес.