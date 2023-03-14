IT-компании

🔀 Для аккредитации и налоговых льгот IT-компаний действуют разные перечни доходов. Не путайте их

Есть перечень профильных доходов IT-компании, которые дают право на получение аккредитации. А есть перечень доходов, которые дают право на налоговые льготы. Это два разных перечня.

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🔀 Для аккредитации и налоговых льгот IT-компаний действуют разные перечни доходов. Не путайте их
Иллюстрация: pressfoto/freepik

Для налоговых льгот (тариф страховых взносов 7,6% и налог на прибыль 0%) нужно иметь от 70% профильных доходов.

Эти доходы перечислены в п. 1.15 ст. 284 НК РФ и п. 5 ст. 427 НК РФ. Причем номера абзацев в этих пунктах идентичны.

Мы сделали таблицу, где в разрезе абзацев перечислены все профильные доходы айти-бизнеса для налоговых льгот.

А есть еще перечень льготных доходов из приказа Минцифры от 08.10.2022 № 766. Доходы из этого перечня должны составлять от 30%, чтобы компания могла получить аккредитацию.

Этот перечень (из приказа № 766) не имеет отношения к льготе по страховым взносам, предупреждает Минфин в письме от 08.02.2023 № 03-15-06/10124.

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