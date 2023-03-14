Банки обяжут более тщательно проверять и приостанавливать подозрительные переводы. Чтобы деньги людей не уводили мошенники

Сегодня на пленарном заседании Дума приняла в первом чтении законопроект о дополнительной защите граждан от финансовых мошенников.

Закон обяжет операторов по переводу денежных средств – банки, платежные системы – проверять подозрительные транзакции и приостанавливать явно мошеннические операции между счетами физических лиц, даже если имеется согласие клиента.

«Речь идет о случаях, когда мошенники c помощью обмана получают у своей жертвы согласие на перевод, – пояснил председатель ГД. – Особенно уязвимы люди старшего возраста. Доходит до того, что обманутые граждане отдают преступникам последнее: продают имущество, берут кредиты. Это необходимо пресечь».

После принятия закона банки и другие операторы будут обязаны не только тщательнее проверять подозрительные переводы, но и принимать меры, чтобы средства граждан к мошенникам не попадали.

Тем организациям, что будут игнорировать требование, придется возвращать деньги пострадавшим.