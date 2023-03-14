Переходить на кадровый ЭДО все еще не стало обязанностью. Бухгалтеры волнуются о новых правилах

Некоторые бухгалтеры уже решили, что перехода не избежать: ищут подходящий сервис КЭДО и боятся штрафов. В «Клерк» сыпется много вопросов в таком духе:

«Поделитесь пожалуйста опытом по сервисам КЭДО. Как по сравнению с другими работает Калуга Астрал?»

Или:

«Что лучше выбрать для КЭДО? Заработали новые формы, говорят, будут штрафы»

Спешим вас успокоить: ТК по-прежнему не обязывает применять КЭДО, переход добровольный (законы 377-ФЗ и 407-ФЗ, утвердившие легальный статус электронного документооборота). Рано или поздно его, конечно, сделают обязательным. Но чтобы не вышло как с ЕНП, когда система уже заработала, а никто не успел ее толком понять, возможно, лучше «потестить» прямо сейчас.

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Разберем темы:

Законодательство в сфере КЭДО: как изменилась работа с электронными документами в 2022 год и какие перемены ждут в 2023 году?

Как сервисы КЭДО облегчат жизнь кадровику и помогут соблюдать законы?

Как подготовиться к изменениям и нужно ли вообще к ним готовиться?

По итогам определитесь с выводом и перейти (если решитесь) будет гораздо легче.