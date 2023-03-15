3-НДФЛ

🚩 При зарплате более 5 млн рублей на возврат идет 15% социального вычета по НДФЛ

Если у человека высокая зарплата и работодатель удерживал НДФЛ как по ставке 13%, так и по ставке 15%, то в декларации 3-НДФЛ возврат налога составит 15% от суммы вычета.

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Обсуждение этой темы ведут подписчики нашего канала «Красный уголок бухгалтера».

Бухгалтер составила декларацию 3-НДФЛ на соцвычет за лечение на сумму 120 тыс. рублей.

Она ожидала, что к возврату будет 15 600 руб. НДФЛ. Но программа ставит на возврат 18 000 руб.

То есть, идет возврат 15% вычета, а не 13%.

Это нормально, пишут коллеги.

Дело в том, что база по НДФЛ пересчитывается с учетом соцвычета. В итоге общая база уменьшается, а значит, уменьшается и база для дохода свыше 5 млн. рублей.

Программа считает с конца налоговой базы, поясняют коллеги.

Смотрите в нашей таблице, как идет перерасчет по декларации.

 

Как считал работодатель

Расчет по 3-НДФЛ

Доходы всего

6 000 000

6 000 000

Вычеты всего

0

120 000

Доход по ставке 13%

5 000 000

5 000 000

Доход по ставке 15%

1 000 000

880 000

НДФЛ 13%

650 000

650 000

НДФЛ 15%

150 000

132 000

Всего исчислено НДФЛ

800 000

782 000

Всего удержано НДФЛ

800 000

800 000

НДФЛ к возврату

0

18 000

Вот как это будет в декларации:

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