🚩 При зарплате более 5 млн рублей на возврат идет 15% социального вычета по НДФЛ

Обсуждение этой темы ведут подписчики нашего канала «Красный уголок бухгалтера».

Бухгалтер составила декларацию 3-НДФЛ на соцвычет за лечение на сумму 120 тыс. рублей.

Она ожидала, что к возврату будет 15 600 руб. НДФЛ. Но программа ставит на возврат 18 000 руб.

То есть, идет возврат 15% вычета, а не 13%.

Это нормально, пишут коллеги.

Дело в том, что база по НДФЛ пересчитывается с учетом соцвычета. В итоге общая база уменьшается, а значит, уменьшается и база для дохода свыше 5 млн. рублей.

Программа считает с конца налоговой базы, поясняют коллеги.

Смотрите в нашей таблице, как идет перерасчет по декларации.

Как считал работодатель Расчет по 3-НДФЛ Доходы всего 6 000 000 6 000 000 Вычеты всего 0 120 000 Доход по ставке 13% 5 000 000 5 000 000 Доход по ставке 15% 1 000 000 880 000 НДФЛ 13% 650 000 650 000 НДФЛ 15% 150 000 132 000 Всего исчислено НДФЛ 800 000 782 000 Всего удержано НДФЛ 800 000 800 000 НДФЛ к возврату 0 18 000

Вот как это будет в декларации: