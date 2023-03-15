🚩 При зарплате более 5 млн рублей на возврат идет 15% социального вычета по НДФЛ

Обсуждение этой темы ведут подписчики нашего канала «Красный уголок бухгалтера».
Бухгалтер составила декларацию 3-НДФЛ на соцвычет за лечение на сумму 120 тыс. рублей.
Она ожидала, что к возврату будет 15 600 руб. НДФЛ. Но программа ставит на возврат 18 000 руб.
То есть, идет возврат 15% вычета, а не 13%.
Это нормально, пишут коллеги.
Дело в том, что база по НДФЛ пересчитывается с учетом соцвычета. В итоге общая база уменьшается, а значит, уменьшается и база для дохода свыше 5 млн. рублей.
Программа считает с конца налоговой базы, поясняют коллеги.
Смотрите в нашей таблице, как идет перерасчет по декларации.
Как считал работодатель
Расчет по 3-НДФЛ
Доходы всего
6 000 000
6 000 000
Вычеты всего
0
120 000
Доход по ставке 13%
5 000 000
5 000 000
Доход по ставке 15%
1 000 000
880 000
НДФЛ 13%
650 000
650 000
НДФЛ 15%
150 000
132 000
Всего исчислено НДФЛ
800 000
782 000
Всего удержано НДФЛ
800 000
800 000
НДФЛ к возврату
0
18 000
Вот как это будет в декларации: