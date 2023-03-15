Налоги, взносы, пошлины

⚡ Объявлено, какой бизнес не будет платить единоразовый сбор

От разового сбора «windfall tax» освободят малый и средний бизнес, нефтегазовые и угольные предприятия, а также компании с доналоговой прибылью меньше 1 млрд рублей.

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Замминистра финансов Алексей Сазанов сообщил, что от единоразового взноса в бюджет освободят компании из реестра МСП, нефтегазовые и угольные предприятия, а также организации с доналоговой прибылью менее 1 млрд рублей. Об этом пишут «РИА Новости».

«Все остальные попадают, а дальше у кого есть прирост – тот будет платить налог, у кого, нет прироста – не будет платить налог», – так Алексей Сазанов ответил на вопрос, кто будет платить сбор «windfall tax».

Банковский сектор – не исключение, кредитным организациям придется заплатить разовый сбор.

Ранее мы писали, что Минфин установит размер разового сбора «windfall tax» после 25 марта 2023 года, когда компании сдадут декларации по налогу на прибыль.

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