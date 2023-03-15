Совет Федерации одобрил упрощенный порядок для зарубежных онлайн-покупок

Совет Федерации принял закон, который разрешает заказывать в зарубежных интернет-магазинах товары до 15 тыс. рублей. Об этом пишет «Коммерсант».

Для таких оплаты покупок будет действовать упрощенный порядок.

Покупатели смогут использовать альтернативные способы платежей. На банки снизится административная нагрузка, связанная с проведением идентификации клиентов.

Сейчас покупатели могут заказывать товары до 15 тыс. рублей только в интернет-магазинах, зарегистрированных на территории РФ.

Закон вступит в силу с момента его официального опубликования.