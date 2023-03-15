Пользователи интернета

Совет Федерации одобрил упрощенный порядок для зарубежных онлайн-покупок

В иностранных интернет-магазинах можно делать заказы до 15 тысяч рублей без банковской идентификации.

Версия для печати

Совет Федерации принял закон, который разрешает заказывать в зарубежных интернет-магазинах товары до 15 тыс. рублей. Об этом пишет «Коммерсант».

Для таких оплаты покупок будет действовать упрощенный порядок.

Покупатели смогут использовать альтернативные способы платежей. На банки снизится административная нагрузка, связанная с проведением идентификации клиентов.

Сейчас покупатели могут заказывать товары до 15 тыс. рублей только в интернет-магазинах, зарегистрированных на территории РФ.

Закон вступит в силу с момента его официального опубликования.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Налоговые схемы

Как налогоплательщик развернул налоговый спор в свою пользу

Я уже много статей написал про налогоплательщиков, которые строят схемы исходя из критериев незаконного дробления бизнеса, не понимая логики, которая в них заложена. Сегодня хочу рассказать как на эти же грабли наступила налоговая инспекция.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Проверки

⚡ До 1 мая проверят все уголовные дела по экономическим статьям, которые расследуют уже больше года

Сейчас действует мораторий на проверки. Но в дела предпринимателей могут вмешиваться необоснованно. Пока проверки запрещены, в компании приходят с профилактическими мероприятиями. Судебных перспектив у таких дел нет, а ресурсы бизнеса идут в расход.

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Самозанятые

Самозанятые в такси. Что изменилось в 2023 году

Коротко: больше самозанятых таксистов, больше контроля, больше требований и ответственности за безопасность и сохранность пассажиров. Вместо лицензии теперь – разрешение на работу и обязательная регистрация в реестрах. Расскажем о том, как изменится работа самозанятых таксистов.

Самозанятые в такси. Что изменилось в 2023 году
Читать еще