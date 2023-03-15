НДС

В Думе предложили распространить ставку НДС 10% на семена

Сейчас пошли проблемы с применением ставки 10% при реализации семян, если они идут не в пищу, а на посев.

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Разобраться с этим вопросом призвал депутат Госдумы Эдуард Кузнецов («Единая Россия»). Он обратился с письмом к министру сельского хозяйства.

Дело в том, что в прошлом году вышло решение Верховного суда, которое всполошило бизнес. Суд решил, что ставка 10% применима только для семян, которые годятся только для употребления в пищу.

Если компания продает семена для посева, а не для пищевых целей, она должна платить НДС 20%.

Налоговики стали предупреждать аграриев, что им нельзя применять НДС 10%.

Аграрии опасаются, что их заставят пересчитывать налог за три прошедших года.

Депутат просит Минсельхоз проанализировать обоснованность опасений аграриев и предпринять меры для оперативного разрешения сложившейся ситуации в интересах агропромышленного комплекса, пишет ИА ТАСС.

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