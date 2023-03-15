В Думе предложили распространить ставку НДС 10% на семена

Разобраться с этим вопросом призвал депутат Госдумы Эдуард Кузнецов («Единая Россия»). Он обратился с письмом к министру сельского хозяйства.

Дело в том, что в прошлом году вышло решение Верховного суда, которое всполошило бизнес. Суд решил, что ставка 10% применима только для семян, которые годятся только для употребления в пищу.

Если компания продает семена для посева, а не для пищевых целей, она должна платить НДС 20%.

Налоговики стали предупреждать аграриев, что им нельзя применять НДС 10%.

Аграрии опасаются, что их заставят пересчитывать налог за три прошедших года.

Депутат просит Минсельхоз проанализировать обоснованность опасений аграриев и предпринять меры для оперативного разрешения сложившейся ситуации в интересах агропромышленного комплекса, пишет ИА ТАСС.